Бектенов обозначил ключевые приоритеты работы нового Правительства Казахстана

Принцип «Закон и порядок» станет одним из главных направлений работы Правительства. Об этом сегодня на пленарном заседании Курултая заявил Премьер-министр Олжас Бектенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Олжас Бектенов выразил благодарность Президенту за оказанное высокое доверие и повторное назначение на должность Премьер-министра, а также депутатам Курултая первого созыва — за поддержку.

— Уверен, что наша совместная работа будет направлена на оперативное и качественное выполнение поставленной Главой государства задачи по построению «Справедливого и Сильного Казахстана». Для меня является особой ответственностью возглавлять Правительство в столь важный период развития страны, когда принята новая Конституция и начался процесс обновления политической системы государства. Господин Президент, по итогам года мы обеспечим рост экономики не менее чем на 5%. При этом будем стимулировать рост доходов граждан за счет их активной занятости и одновременно снижать уровень инфляции, — сказал Олжас Бектенов.

Глава Правительства также сообщил, что по всей стране началась реализация важных проектов.

— Масштабная строительная программа будет направлена на опережающее строительство инфраструктурных и социальных объектов, а также стимулирование экономического роста. 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Мы приложим все усилия для оперативного и качественного выполнения поставленных задач. Цифровая трансформация продолжится во всех отраслях экономики. Кроме того, принцип «Закон и порядок» станет одним из главных направлений работы Правительства, — заявил Олжас Бектенов.

Ранее депутаты Курултая поддержали его кандидатуру на должность Премьер-министра Казахстана.