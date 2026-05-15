Бекіре-2026: в Урало-Каспийском бассейне изъято свыше семи тонн незаконно добытой рыбы

С начала рыбоохранной акции «Бекіре-2026» в Урало-Каспийском бассейне выявлено 912 нарушений природоохранного законодательства, возбуждено 26 уголовных дел по фактам браконьерства, передает Kazinform со ссылкой на Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства.

В марте Министерство сельского хозяйства, Министерство внутренних дел и Комитет национальной безопасности Республики Казахстан подписали совместный приказ о проведении ежегодной широкомасштабной рыбоохранной акции «Бекіре-2026» на водоемах Урало-Каспийского бассейна.

Основная цель акции — сохранение осетровых и других видов рыб, а также создание благоприятных условий для их нереста.

С 1 апреля по 14 мая инспекторами Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с сотрудниками правоохранительных и природоохранных органов, а также Пограничной службы КНБ РК выявлено и пресечено 912 нарушений природоохранного законодательства. К административной ответственности привлечены 677 человек.

Кроме того, возбуждено 26 уголовных дел по фактам браконьерства и незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами рыб. Общая сумма наложенных штрафов составила 18,4 млн тенге.

Из незаконного оборота изъято 7 тонн 237 кг рыбы, в том числе 444 кг осетровых видов, 3 кг 274 г икры осетровых рыб, 102 единицы орудий лова, а также 73 единицы плавательных и транспортных средств.

В ходе ежедневного траления русел рек и морской акватории из водоемов извлечено 835 единиц незаконных орудий лова.

Для информационного сопровождения акции в средствах массовой информации опубликовано 311 материалов в печатных и интернет-изданиях, проведено 30 телевизионных и 3 радиовыступления.

Акция «Бекіре-2026» продлится до 31 мая 2026 года.