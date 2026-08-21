Бекасыл Асамбек вышел в финал ЧМ U20 по борьбе в Словакии

Казахстанский вольник Бекасыл Асамбек вышел в финал чемпионата мира U20 в Братиславе (Словакия) и поборется за золотую медаль в весовой категории до 61 кг, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

В полуфинале соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 61 килограмма Бекасыл Асамбек одержал победу над японцем Ицуки Енасиро. Благодаря этому казахстанец вышел в финал.

В решающей схватке Асамбек встретится с представителем США Аароном Джеймсом Сейделом.

Отметим, что финал состоится сегодня, 21 августа.

Ранее казахстанский дзюдоист стал чемпионом мира в Эквадоре по дзюдо.

Также сообщалось, что казахстанский борец пробился в полуфинал чемпионата мира U20.