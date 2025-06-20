Bek Air выставил на продажу оставшиеся самолеты Fokker-100

Согласно информации, размещенной на электронной площадке торгов, на продажу выставлены два самолета Fokker-100 с регистрационными номерами UP-F1018 (1991 года выпуска) и UP-F1019 (1990 года выпуска). Начальная стоимость лота составляет 104,4 млн тенге, минимальная цена — 67,9 млн тенге. Торги запланированы на 26 июня в 11:00.

Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Воздушные суда продаются с обременением из-за имеющейся таможенной задолженности.

По данным самой авиакомпании, на конец 2024 года балансовая стоимость обоих самолетов составляет около 19 млн тенге. При этом с декабря 2019 года суда не выполняли полетов и не проходили никакого технического обслуживания.

Согласно заключению специалистов иностранных компаний по техобслуживанию и ремонту авиационной техники, а также на основании имеющихся технических данных, из-за длительного простоя без консервации и надлежащего обслуживания в период с 2019 по 2025 годы оба самолета находятся в неисправном состоянии. Для восстановления их летной годности потребуется проведение значительного объема работ, включая замену и диагностику узлов, агрегатов, бортовых систем и авионного оборудования.

Фото: e-auction.e-qazyna.kz

По предварительным расчетам, общие затраты на восстановление одного самолета Fokker-100 составят от 2 до 2,6 млн долларов США, не учитывая возможные расходы на замену двигателей и элементов, не имеющих установленного срока службы, но эксплуатируемых по состоянию.

В конце прошлого года сообщалось о завершении расследование уголовного дела по факту крушения воздушного судна Fokker-100 авиакомпании Bek Air вблизи Алматы в 2019 году.

Напомним, 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, следовавший рейсом Алматы - Нур-Султан (Астана), при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69. Два человека скончались в первые два часа по прибытию в клинику. Остальные 19 человек выписаны на амбулаторное лечение.

Уголовное дело рассматривали в отношении пятерых экс-чиновников: Рустама Турысбекова, Жараса Машимбаева, Берика Абдуллаева, Медеу Калыбекова, Кайрата Алтынбекулы, а также риелтора Нурайым Алданиш. Троим дали по 3 года ограничения свободы, остальных приговорили к срокам от 2,5 до 4 лет лишения свободы. С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.