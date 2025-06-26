Bek Air отменила продажу двух самолетов Fokker-100

Ранее на электронной площадке торгов было размещено объявление о продаже самолетов с регистрационными номерами UP-F1018 (1991 года выпуска) и UP-F1019 (1990 года выпуска). Начальная стоимость лота составляла 104,4 миллиона тенге, а торги должны были стартовать 26 июня. Однако перед началом торгов стало известно об их отмене.

Как отмечалось, оба самолета на протяжении нескольких лет находились без должного обслуживания и консервации. По предварительным оценкам, восстановление одного Fokker-100 потребует от 2 до 2,6 миллиона долларов США, не считая возможных затрат на замену двигателей и изношенных узлов.

Напомним, 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, следовавший рейсом Алматы — Нур-Султан (Астана), при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69. Два человека скончались в первые часы после госпитализации, 19 пострадавших позже выписали на амбулаторное лечение.

По итогам расследования, уголовное дело было возбуждено в отношении пятерых бывших чиновников: Рустама Турысбекова, Жараса Машимбаева, Берика Абдуллаева, Медеу Калыбекова, Кайрата Алтынбекулы, а также риелтора Нурайым Алданиш. По решению суда троим фигурантам назначили по 3 года ограничения свободы, остальные получили от 2,5 до 4 лет лишения свободы.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.

В декабре прошлого года стало известно о завершении расследования уголовного дела по данному факту.