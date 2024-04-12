Базовая ставка осталась прежней: в Нацбанке РК объяснили причину

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов назвал причину сохранения базовой ставки на уровне 14,75% годовых, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, одним из факторов сохранения базовой ставки на прежнем уровне была определенная неясность с точки зрения последствий небывалых аномальных паводков.

— Как вы знаете, может быть несколько последствий. В первую очередь — социальные. Второе — вопрос ограничения предпринимательской активности на территориях в зоне паводков. Третье — вопрос фискальных расходов, которые потребуются на устранение последствий паводков. Именно исходя из того, что вода все еще стоит, не отовсюду она ушла, где-то наоборот пребывает, и Правительство, акимы сейчас принимают все необходимые меры по устранению. Поэтому мы сочли необходимым сохранить базовую ставку на данном уровне, — сказал Тимур Сулейменов.

Вместе с тем, НБК не изменил свой прогноз по инфляции на этот год.