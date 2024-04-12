Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 14,75%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным НБК, годовая инфляция в марте 2024 года замедлилась до 9,1%, формируясь несколько выше прогнозной траектории. Отклонение происходило под влиянием более быстрого роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Снижению инфляции способствует умеренно жесткая денежно-кредитная политика и снижение мировых цен на зерновые.

— Месячная инфляция замедлилась в марте до 0,7% после всплеска в предыдущем месяце (1,1%), сложившись при этом выше среднеисторических значений (0,6%). Схожая динамика наблюдается и по показателям базовой и сезонно-очищенной инфляции — значимое снижение в марте после резкого ускорения в феврале. Инфляционные ожидания населения несколько снизились. При этом они остаются все еще на высоком уровне. В основном это связано с ростом цен на продукты питания, ЖКУ и ГСМ, — проинформировали в НБК.

Отмечается, что годовая инфляция в феврале и марте продолжила снижаться, однако более медленными темпами. Инфляционные ожидания несколько снизились, но остаются на достаточно высоком уровне. Внешний инфляционный фон продолжает складываться нейтрально при продолжении тренда снижения цен на зерновые на мировых рынках. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса и незаякоренных инфляционных ожиданий.

В НБК подчеркнули, что для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий.