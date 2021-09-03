Байзакские школы работают в штатном режиме

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В пострадавших после взрыва селах Байзакского района полным ходом идут восстановительные работы. Школы, расположенные в селах Байзак, Базарбай, Жанатурмыс, Кокбастау, полностью восстановлены и первого сентября были готовы принять учеников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области.

Здание школы №5 в селе Жибек жолы построено в 1958 году. Здесь учатся 115 детей. После взрыва в воинской части местами обвалился потолок, повреждены стены, оконные проемы. Здание находится в аварийном состоянии и капитальному ремонту не подлежит. Сейчас готовится ПСД для строительства нового здания на 150 мест. Выделен земельный участок. Ученики школы №5 сейчас посещают школу в селе Жанатурмыс, которое расположено в 4 км от села Жибек жолы. Выделены школьные автобусы, которые используются для доставки детей в школу и из школы домой.

Остальные школы не повреждены и продолжают работать в штатном режиме.

Как сообщалось ранее, за два месяца в Байзакском районе восстановят 122 объекта.

Напомним, 26 августа в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 15 человек. Хронологию событий в Жамбылской области представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи с взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.

В ликвидации последствий взрыва и восстановлении пострадавших объектов в зоне ЧС участвуют несколько тысяч сотрудников медицинских, правоохранительных и других служб.

Министерство обороны 1 сентября предоставило официальный комментарий по сообщениям в СМИ касательно пожара на складе в Жамбылской области.











