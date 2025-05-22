«Байтерек» запускает новую программу финансирования экспорта масложировой продукции

Заместитель председателя правления холдинга «Байтерек» Жандос Шайхы особо отметил, что состоявшееся подписание — это важный шаг в реализации стратегии холдинга по развитию несырьевого экспорта.

— Масложировая продукция Казахстана уже зарекомендовала себя на международной арене, демонстрируя значительный рост объёмов производства и поставок за рубеж. Задача холдинга «Байтерек» и наших дочерних организаций — обеспечить предприятиям полный спектр инструментов финансовой поддержки, включая торговое финансирование, кредитование оборотного капитала и страхование экспортных операций, — подчеркнул он.

В процедуре подписания приняли участие председатель правления БРК Марат Елибаев, председатель правления ЭКА Аллен Чайжунусов, а также коммерческий директор «Altyn Shyghys» Жандос Абдыкалыков и генеральный директор «Qazaq-Astyq Group» Николай Ушаков.

Фото: АО НУХ Байтерек

Фото: АО НУХ Байтерек

Соглашения заключены в рамках реализации новой совместной программы БРК и ЭКА, направленной на развитие экспорта казахстанской масложировой продукции. Программа включает инструменты предэкспортного финансирования и страхового сопровождения, которые позволят казахстанским предприятиям существенно нарастить объёмы производства и расширить присутствие на внешних рынках.

БРК предоставит финансирование компаниям Altyn Shyghys в размере до 15 млрд тенге и Qazaq-Astyq Group — до 8 млрд тенге. Эти средства будут направлены на форвардный закуп сырья у отечественных сельхозпроизводителей для дальнейшей глубокой переработки и последующего экспорта готовой продукции.

ЭКА обеспечит обусловленное фондирование по сниженной ставке БРК, а также страховое сопровождение контрактов экспортёров с отсрочкой платежа, что позволит минимизировать риски при выходе на зарубежные рынки.

Кроме того, ЭКА реализует аналогичный механизм фондирования масложировой отрасли через банки второго уровня. Так, в мае текущего года в рамках подобной схемы был профинансирован экспортёр ТОО «Шымкентмай-Доня».

Как отмечается, реализация подписанных соглашений и запуск новой программы позволят не только увеличить экспортные поступления, но и обеспечить устойчивый рост АПК.