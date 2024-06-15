«Байтерек» направит 100 млрд тенге на приобретение сельхозтехники в лизинг под 5%

АО «НУХ «Байтерек» запускает программу через АО «КазАгроФинанс» для льготного лизинга техники на сумму 100 млрд тенге для поддержки субъектов агропромышленного комплекса, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу холдинга.

В целях обеспечения субъектов агропромышленного комплекса Казахстана льготным лизингом сельскохозяйственной техники отечественного производства, Правительством Республики Казахстан и холдингом «Байтерек» запущена программа через АО «КазАгроФинанс» для субъектов АПК.

- Перед нами стоит задача, поставленная Главой государства – довести темпы обновления сельхозтехники до 10% в год. В соответствии с этим поручением «Байтерек» выделит средства, которые предназначаются аграриям для приобретения отечественной сельскохозяйственной техники под низкий процент. Государственная поддержка будет оказана по линии «КазАгроФинанс». Для малых и средних предприятий это отличная возможность обновить парк сельхозтехники, поскольку льготные инструменты финансирования рассчитаны именно на них. Дополнительным эффектом будет являться поддержка наших производителей техники в стимулировании их продаж за счет подобных льготных программ, - сказал председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин.

Льготный лизинг будет предоставлен субъектам АПК на срок не более 7 лет, под 5% годовых на покупку сельскохозяйственной техники отечественных производителей.

По данным АО «КазАгроФинанс», за 5 месяцев 2024 года аграрии уже приобрели свыше 4 тысяч единиц техники, из которых 60% - отечественного производства.