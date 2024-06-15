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    20:00, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    «Байтерек» направит 100 млрд тенге на приобретение сельхозтехники в лизинг под 5%

    «Байтерек» направит 100 млрд тенге на приобретение сельхозтехники в лизинг под 5%
    Фото: НУХ "Байтерек"

    АО «НУХ «Байтерек» запускает программу через АО «КазАгроФинанс» для льготного лизинга техники на сумму 100 млрд тенге для поддержки субъектов агропромышленного комплекса, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу холдинга.

    В целях обеспечения субъектов агропромышленного комплекса Казахстана льготным лизингом сельскохозяйственной техники отечественного производства, Правительством Республики Казахстан и холдингом «Байтерек» запущена программа через АО «КазАгроФинанс» для субъектов АПК.

    - Перед нами стоит задача, поставленная Главой государства – довести темпы обновления сельхозтехники до 10% в год. В соответствии с этим поручением «Байтерек» выделит средства, которые предназначаются аграриям для приобретения отечественной сельскохозяйственной техники под низкий процент. Государственная поддержка будет оказана по линии «КазАгроФинанс». Для малых и средних предприятий это отличная возможность обновить парк сельхозтехники, поскольку льготные инструменты финансирования рассчитаны именно на них. Дополнительным эффектом будет являться поддержка наших производителей техники в стимулировании их продаж за счет подобных льготных программ, - сказал председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин.

    Льготный лизинг будет предоставлен субъектам АПК на срок не более 7 лет, под 5% годовых на покупку сельскохозяйственной техники отечественных производителей.

    По данным АО «КазАгроФинанс», за 5 месяцев 2024 года аграрии уже приобрели свыше 4 тысяч единиц техники, из которых 60% - отечественного производства.

    Теги:
    Аграрии Минсельхоз НУХ "Байтерек" Экономика АПК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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