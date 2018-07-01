«Байтерек» будет главным результатом сотрудничества Казахстана и России на Байконуре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Создание экологически безопасного космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» на космодроме Байконур является основным казахстанско-российским совместным космическим проектом, передает корреспондент МИА «Казинформ». О том, как идет реализация проекта, каковы проблемы и ближайшие перспективы КРК «Байтерек», в интервью МИА «Казинформ» рассказал генеральный директор АО «СП «Байтерек» Куат Мустафинов.

- Куат Есенбаевич, надо признать, что масштабный проект создания казахстанского ракетного комплекса на Байконуре оказался довольно сложным. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» было подписано 22 декабря 2004 года. За эти годы концепция создания КРК «Байтерек» не раз претерпела изменения - менялось место дислокации, виды ракет-носителей, ситуацию усугубляет непростая экономическая ситуация с обеих сторон. Буквально год назад началась активная работа по реальному продвижению проекта. Как на сегодняшний день обстоят дела?

- Надо отметить, что все эти годы работа по сотрудничеству велась беспрерывно. Российские и казахстанские эксперты обсуждали актуальные вопросы, искали и нашли оптимально приемлемый и выгодный для сторон вариант. На пятом заседании казахстанско-российской межправительственной комиссии (МПК) по комплексу «Байконур» 13 июня 2017 российская сторона предложила вариант ускорения создания КРК «Байтерек» с учетом возможности осуществления с него пилотируемых запусков. Летные испытания новой ракеты-носителя «Союз-5» запланировали начать уже в 2022 году.

Казахстанская сторона поддержала это предложение, тогда же на заседании МПК по комплексу «Байконур» было одобрено решение об исключении объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М» из состава арендуемых Российской Федерацией и передаче их Республике Казахстан.





В целях ускорения реализации проекта, Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК была разработана Дорожная карта по финансовому обеспечению ускоренного начала работ по созданию КРК «Байтерек», которая была согласована с министерствами национальной экономики, финансов, инвестиций и развития, далее одобрена в Правительстве РК.

В данном проекте казахстанская сторона взяла на себя ответственность за создание наземного комплекса на базе КРК «Зенит», расчетная стоимость работ - 314 млн. долларов США. Российская сторона обязалась создать новую ракету среднего класса «Союз-5», стоимость ее разработки составляет около 500 млн. долларов США. Оператором КРК «Байтерек» определено наше акционерное общество «Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек».

Все работы по ускорению реализации «Байтерека» идут по плану. 12 декабря 2017 года председатель Аэрокосмического комитета МОАП РК и генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» утвердили Дорожную карту по реализации проекта «Байтерек» на 2017-2022 годы и Условия реализации проекта «Байтерек».







- В какой стадии находится сейчас прием-передача объектов наземной космической инфраструктуры (НКИ) космического ракетного комплекса «Зенит-М»?

- Порядок приема-передачи объектов и план-график работ по приему-передаче объектов НКИ КРК «Зенит-М» был утвержден Аэрокосмическим комитетом МОАП РК, Комитетом государственного имущества и приватизации МФ РК и Госкорпорацией «Роскосмос» 9 апреля 2018 года.

Казахстанской стороной принимаются объекты - площадки 45 (стартовый комплекс), 42 (технический комплекс) и 43 (жилая зона), а также инженерные сети и коммуникации. Всего на трех площадках передается 243 объекта - 220 объектов и 23 единицы инженерных сетей и коммуникаций.

По состоянию на 30 мая 2018 года казахстанской стороной приняты все 243 объекта на площадках 42, 43 и 45 космодрома Байконур. В настоящее время завершается оформление актов технического состояния и приема-передачи на технологические системы на площадках 42 и 45 космодрома «Байконур». Работы по их передаче планируется завершить до конца июля 2018 года.





- Какие еще работы ведутся сейчас по проекту?

- С декабря 2017 года АО СП «Байтерек» начало разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта создания КРК «Байтерек» в рамках заключенного с Аэрокосмическим комитетом МОАП РК договора.

МОАП РК проведена отраслевая экспертиза ТЭО и выдано положительное заключение. В настоящее время материалы ТЭО проходят экологическую (Комитет экологического регулирования и контроля МЭ РК) и комплексную вневедомственную (РГП «Госэкспертиза») экспертизы. После проведения вышеуказанных экспертиз ТЭО будет направлено в МНЭ РК для прохождения экономической экспертизы.

Продолжается работа по подготовке к подписанию проекта Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года.

17-18 мая 2018 года в Астане состоялась встреча представителей Аэрокосмического комитета МОАП РК и Госкорпорации «Роскосмос», в ходе которой стороны согласовали окончательный текст проекта Протокола.





По всей вероятности, подписание проекта Протокола состоится в ближайшее время.

Также решается вопрос по конвертации задолженности по бюджетному кредиту в уставный капитал АО СП «Байтерек». Это очень важный момент жизнедеятельности совместного предприятия.

Нюансов по КРК «Байтерек» немало, но ежедневная, кропотливая работа продолжается. Задача по созданию экологически безопасного ракетно-космического комплекса на Байконуре будет выполнена.

- Спасибо за интервью.



