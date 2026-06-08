Байсуфинов: В матче с Венгрией Казахстан постарается показать свою игру
Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал предстоящий товарищеский матч против Венгрии, который состоится 9 июня, передает корреспондент агентства Kazinform.
Наставник отметил, что в предыдущей игре тренерский штаб дал возможность проявить себя молодым футболистам, и они оправдали доверие.
— В матче с Арменией мы сделали акцент на молодых игроках. Среди них были и те, кто провел свой первый матч за национальную сборную. Все ребята смогли показать свою готовность, и это нас радует. Однако мы понимаем, что впереди еще много работы, — сказал Байсуфинов на предматчевой пресс-конференции.
Говоря о сопернике, главный тренер подчеркнул высокий уровень сборной Венгрии и ее прогресс при новом наставнике.
— Венгрия сегодня демонстрирует хороший футбол, команда с новым тренером стремится к результату. Это очень сильный соперник, и для наших игроков это будет полезный опыт. Мы знаем возможности Венгрии, но, несмотря на это, постараемся показать свою игру, — отметил он.
Товарищеский матч Казахстан — Венгрия состоится 9 июня и начнется в 21:50 по времени Астаны. Прямая трансляция — на телеканале Qazsport.
Ранее сборная Казахстана сыграла вничью с Арменией в товарищеском матче.