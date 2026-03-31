Байсуфинов: Сборная Казахстана настроена на победу в матче с Коморами

По словам наставника, команда уже имеет представление о стиле африканских соперников после предыдущей игры.

— В игре с Намибией мы увидели особенности африканского футбола. Сборная Коморских островов также располагает игроками, выступающими в европейских чемпионатах. У нас было время на восстановление и анализ. Команда выйдет на поле с настроем на победу, — отметил Т. Байсуфинов, передает Sports24.kz.

Тренер подчеркнул, что текущие матчи носят важный подготовительный характер в преддверии осенних встреч Лиги наций.

— Основная цель — качественная подготовка к официальным играм. Впереди также запланированы товарищеские матчи в июне. Мы привлекаем молодых футболистов, даем им возможность адаптироваться к требованиям национальной сборной, — добавил он.

Говоря о составе, специалист отметил, что окончательные решения будут приняты ближе к матчу с учетом функционального состояния игроков и особенностей соперника.

Кроме того, Т. Байсуфинов обратил внимание на конкуренцию в отдельных игровых позициях, в частности на правом фланге обороны, где рассматриваются несколько кандидатов.

Также тренер выразил намерение развивать атакующий стиль игры, несмотря на ограниченную игровую практику у ряда молодых футболистов.

Матч между сборными Казахстана и Коморских островов пройдет в рамках международного товарищеского турнира FIFA Series в Астане в 17:00 31 марта.

Ранее президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино оценил матч сборной Казахстана в новом турнире товарищеских международных игр FIFA Series 2026.