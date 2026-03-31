телерадиокомплекс президента РК
    21:47, 30 Март 2026 | GMT +5

    Байсуфинов: Сборная Казахстана настроена на победу в матче с Коморами

    Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов прокомментировал подготовку команды к матчу товарищеского турнира FIFA Series против сборной Коморских островов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Талгат Байсуфинов
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По словам наставника, команда уже имеет представление о стиле африканских соперников после предыдущей игры.

    — В игре с Намибией мы увидели особенности африканского футбола. Сборная Коморских островов также располагает игроками, выступающими в европейских чемпионатах. У нас было время на восстановление и анализ. Команда выйдет на поле с настроем на победу, — отметил Т. Байсуфинов, передает Sports24.kz.

    Тренер подчеркнул, что текущие матчи носят важный подготовительный характер в преддверии осенних встреч Лиги наций.

    — Основная цель — качественная подготовка к официальным играм. Впереди также запланированы товарищеские матчи в июне. Мы привлекаем молодых футболистов, даем им возможность адаптироваться к требованиям национальной сборной, — добавил он.

    Говоря о составе, специалист отметил, что окончательные решения будут приняты ближе к матчу с учетом функционального состояния игроков и особенностей соперника.

    Кроме того, Т. Байсуфинов обратил внимание на конкуренцию в отдельных игровых позициях, в частности на правом фланге обороны, где рассматриваются несколько кандидатов.

    Также тренер выразил намерение развивать атакующий стиль игры, несмотря на ограниченную игровую практику у ряда молодых футболистов.

    Матч между сборными Казахстана и Коморских островов пройдет в рамках международного товарищеского турнира FIFA Series в Астане в 17:00 31 марта.

    Ранее президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино оценил матч сборной Казахстана в новом турнире товарищеских международных игр FIFA Series 2026.

    Адиль Саптаев
