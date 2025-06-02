Байконуру исполнилось 70 лет

Напомним, 2 июня 2025 года космический комплекс «Байконур» отмечает 70-летие. Официальной датой основания космического комплекса, который включает в себя космодром и одноименный город, считается 2 июня 1955 года — день, когда была утверждена организационно-штатная структура полигона и создана войсковая часть № 11284, которая стала штабом грандиозного космического объекта.

А. Бекишев — выпускник Байконурского филиала «Восход» Московского авиационного института. Работает в системе Казкосмоса с 1999 года, многие годы руководил управлением космодрома Байконур. Жил и работал на Байконуре более тридцати лет. С сентября 2024 работает в Астане, в центральном аппарате Казкосмоса.

Фото: Сара Кабикызы / Kazinform

— Амангельды Мылтыкбаевич, что для Вас значит Байконур?

— Лично для меня Байконур — это священная земля предков, которую великий философ, поэт и композитор Коркыт ата, искавший секрет бессмертия, определил как «жер кіндігі», «пуповину Земли», как знак будущего космодрома. Поэтому, видимо, совсем неслучайно основоположник советской космонавтики, академик Сергей Павлович Королев выбрал этот регион для запусков ракет.

В переводе с казахского Байқоңыр — это богатая долина: космодром расположен в казахской степи на площади 6 717 кв. км. Байконур является символом мировой космонавтики, ключевым элементом в развитии глобальной космической отрасли. Для нашей страны Байконур — это не только история, символ научно-технического прогресса, но и важный экономический актив, обеспечивающий сотрудничество с ведущими космическими державами.

Байконур на себе испытал историческое время первопроходцев мирового космоса, расцвета советской космонавтики. После распада СССР и создания Содружества Независимых Государств, в 1994 году космический комплекс «Байконур» в соответствии с межгосударственным соглашением был передан в аренду Российской Федерации сроком до 2050 года. Россия ежегодно выплачивает Казахстану 115 млн долларов США в качестве арендной платы за использование комплекса «Байконур».

— Каким образом Казахстан осуществляет контроль за деятельностью на территории космодрома?

— Конституционные права казахстанцев на Байконуре обеспечиваются институтом специального представителя Президента РК на комплексе «Байконур». Контроль за космической деятельностью Казахстан осуществляет через совместные комиссии, главной из которых является межправительственная комиссия по комплексу «Байконур», на местах работают управление космодрома Байконур Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК, предприятия Казкосмоса. Казахстанская сторона в обязательном порядке согласовывает запуски, следит за экологией и миграционным режимом.

В последние годы акимат Кызылординской области активно реализует социальные и инфраструктурные программы: в городе Байконыр строится жилье, модернизируются системы водоснабжения и канализации, обеспечивается газоснабжение и ремонтируются дороги. Жителям оказывается поддержка в трудоустройстве, обучении и социальной помощи в рамках соглашений между Казахстаном и Россией.

Фото: Kazinform

— Главный вопрос, который волнует казахстанцев, — это экологическая безопасность пусков. Как осуществляется экологический мониторинг в районе космодрома и в районах падения ступеней ракет?

— Вопросами экологического сопровождения всех пусков ракет космического назначения занимается предприятие Казкосмоса — РГП «Инфракос». Вся информация по данному вопросу ежегодно включается в Национальный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан и размещается на официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. После пусков российской стороной под контролем казахстанской стороны в местах падений производится сбор и вывоз всех фрагментов отделяющихся частей ракет-носителей с последующей технической рекультивацией мест падений.

В 2015 году Казахстан и Россия договорились, что пуски ракет «Протон — М» должны прекратиться после 2026 года. Российская сторона заявляла, что перестанет производить «Протон — М» и полностью заменит его на экологически чистую ракету «Ангара». На сегодняшний день установлены ограничения на новые запуски ракет с токсичным топливом. Совместно с российскими коллегами мы реализуем проект по созданию космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» на базе экологически чистой ракеты «Союз-5».

— Как обстоят дела с «Байтереком» сегодня?

— Работы по проекту идут полным ходом. На стартовой и технологической площадках ракетного комплекса ведутся ремонтные, строительно-монтажные и профилактические работы. Осуществляется поэтапная поставка на Байконур изготовленного на предприятиях промышленности оборудования.

Первый испытательный пуск с КРК «Байтерек» запланирован на декабрь 2025 года. После трех испытательных пусков ракеты-носителя «Союз-5» в период с 2025 по 2027 годы, ввод в эксплуатацию планируется в 2028 году. Далее, с 2028 по 2039 годы, прогнозируется по четыре пуска в год, три из которых гарантированы российской стороной в соответствии с межправительственным соглашением по созданию КРК «Байтерек».

Хочу подчеркнуть, что для Казахстана этот объект имеет стратегическое значение: во-первых, это возможность и необходимость сохранения Байконура, развитие высоких технологий, новые рабочие места и в целом укрепление позиции нашей страны в освоении космоса. Кроме того, «Байтерек» позволяет снизить зависимость от иностранных космодромов и открывает доступ к коммерческим запускам, что усиливает экономический потенциал республики.

Фото: Сара Кабикызы / Kazinform

— Каковы дальнейшие планы по развитию космического комплекса «Байконур»?

— В последнее время журналистов интересовал вопрос досрочного прекращения аренды Байконура и даже возможной консервации Байконура. Как я уже говорил, главным проектом по сохранению Байконура является экологически безопасный ракетный комплекс «Байтерек» и мы прикладываем все усилия для его запуска.

Байконур по-прежнему остается главной стартовой площадкой для России. Только с казахстанского космодрома Роскосмос производит запуски к Международной космической станции.

Байконур был и остается родиной космонавтики. За 70 лет с Байконура в космос отправились более 150 человек, в том числе наши казахстанские космонавты Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев, Айдын Аимбетов.

Если говорить в целом о развитии казахстанского космоса, то сегодня в Казахстане идет активное развитие собственных спутниковых программ, аэрокосмической промышленности и кадрового потенциала. Космическая отрасль становится частью национальной экономики, новых знаний. И здесь Байконур помогает нам не догонять, а опережать технологическое развитие. Космодром открывает новые возможности для молодого поколения казахстанцев. Университеты и научные центры активно вовлекаются в космические проекты и аэрокосмические технологии, что развивает отечественную инженерную школу. Лично о себе могу сказать: меня вырастил, воспитал и закалил Байконур. Как человека, специалиста и патриота.

В сфере космоса Казахстан демонстрирует пример взвешенной и прагматичной политики. Мы сохраняем стратегический контроль за комплексом «Байконур», участвуем в принятии ключевых решений и обеспечиваем защиту национальных интересов.

Байконур — это не только технический объект, но и часть культурного и исторического наследия. Здесь объединяются инженерная мысль, научное вдохновение и человеческая отвага. Байконур — место, где мечты становятся достижениями. Этот космический комплекс — достояние не только народа Казахстана, а всего человечества. И наша задача — сохранить его.

Фото: Сара Кабикызы / Kazinform

Как сообщалось, сегодня в Байконуре проходят праздничные мероприятия в честь 70-летия основания космического комплекса.