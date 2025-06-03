Байконурцев поздравили Президенты Казахстана и России

Затем несколько тысяч человек услышали видеопоздравления Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента России Владимира Путина. В своем приветствии жителям города, специалистам космической отрасли, Главы государств отметили особое место Байконура как первой в мире стартовой площадки, его важную роль в космическом сотрудничестве стран.

Байконурцев приехали поздравить первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр, аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

В своем поздравлении на казахском языке Р.Скляр пожелал байконурцам благополучия, рассказал о ходе реализации совместного с Россией проекта «Байтерек» и вручил от имени Президента Казахстана государственные награды казахстанским и российским жителям города Байконура.

Здесь же состоялась традиционная церемония вручения звания «Почетный гражданин города Байконура». В этом юбилейном году этого высокого звания были удостоены 16 человек, среди них пять казахстанцев. Народный герой Казахстана, третий казахский космонавт Айдын Аимбетов, который более года возглавляет СП «Байтерек» тоже был в их числе. После награждения он поделился своим ощущением праздника и поздравил всех с юбилеем космической гавани Земли.

Фото: Kazinform

Праздничный день 2 июня 2025 года был очень насыщенным. На прошедшем до вечерней программы торжественном собрании руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов наградил государственными и ведомственными наградами группу ветеранов космической отрасли, специалистов, которые живут и работают на Байконуре.

Большим праздничным концертом и грандиозным салютом завершился этот юбилейный день на Байконуре. Главная мысль, которая прозвучала в этот день из уст высоких чиновников и простых специалистов, ветеранов, заслуженных людей и приехавших на праздник ветеранов была одна: мы делаем будущее Байконура, Байконуру быть.

Напомним, сегодня, 2 июня, Байконуру исполнилось 70 лет.