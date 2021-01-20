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Байконур приступил к пусковым работам 2021 года

Автор:  
Сара Кабикызы
20 Января 2021, 13:05
Байконур приступил к пусковым работам 2021 года

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Космодром Байконур после новогодних каникул начал подготовительные работы по реализации космических программ 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В монтажно-испытательном корпусе проводится расконсервация транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16» и транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» по программе Международной космической станции (МКС). Запуски космических кораблей по российской программе МКС запланированы в первой половине текущего года, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Всего же, согласно предварительному плану, в 2021 году Роскосмос планирует произвести с космодрома Байконур не менее 16 запусков.

Ближайшие пуски должны состояться в феврале – на 15 февраля 2021 года назначен старт космического грузовика «Прогресс МС-16», на 28 февраля - запуск космического аппарата «Арктика-М».

На 9 апреля 2021 года запланирован запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» с очередной экспедицией на МКС.


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