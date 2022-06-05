Байконур принимает активное участие в референдуме в составе Кызылординской области

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На территории города Байконура работают 11 избирательных участков для обеспечения участия граждан Казахстана в общереспубликанском референдуме по конституционной реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Кармакшинской районной комиссии референдума, на 16:00 часов более 78 % избирателей района, в состав которого входят и байконурцы, пришли на участки и сделали свой выбор.

«Голосование в городе Байконуре идет активно, особенно после 11 часов, первыми, как всегда, на участки пришли ветераны, аксакалы. Местные государственные органы, в том числе администрация города Байконура обеспечила всем необходимым для организованного проведения референдума», - отметил Данияр Тажимбет, специалист управления по обеспечению деятельности специального Представителя Президента РК на комплексе «Байконур».

Как стали известно из сообщений пресс-службы акима Кызылординской области, регион лидирует по явке участников референдума. В их числе и жители города Байконура.