Байден заявил, что не откажется от участия в президентских выборах

Президент США Джо Байден заявил, что уверен в своей победе над республиканцем Дональдом Трампом и не намерен выходить из предвыборной гонки, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Выступая на мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании в штате Висконсин, Байден упомянул прошедшие 27 июня теледебаты с Трампом.

- Не могу сказать, что это было мое лучшее выступление, но с тех пор было множество спекуляций на тему того, что Джо будет делать, останется ли он в гонке. Вот мой ответ. Я участвую в гонке и собираюсь снова победить, — заявил американский лидер.

При этом он отметил, что некоторые «пытаются подтолкнуть» его к отказу от участия в выборах, тем самым якобы пренебрегая мнением избирателей, поддержавших его на первичных выборах (праймериз).

- Скажу как можно более ясно. Я остаюсь в гонке, и я одержу победу над Дональдом Трампом, — заявил Байден. При этом он допустил оговорку, заявив о намерении «вновь победить Трампа в 2020», а не в текущем году.

27 июня в Атланте (штат Джорджия) прошли первые в истории США предвыборные теледебаты между действующим и бывшим президентами. По данным экспресс-опроса телекомпании CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу в них Трампу. Как сообщила газета The Wall Street Journal, в среде демократов в Конгрессе США началась паника из-за неудачного выступления Байдена. Некоторые демократы надеются найти нового претендента на роль кандидата в президенты.

Ранее сообщалось, что Байден размышляет о целесообразности продолжения президентской гонки.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.