Байден размышляет о целесообразности продолжения президентской гонки

Президент США Дж. Байден сообщил своему союзнику, что он серьезно размышляет о том, сможет ли он восстановиться после неудачного выступления в ходе дебатов в Атланте, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на New York Times.

Главный советник Байдена сообщил на условиях анонимности, что президент «прекрасно осознает стоящие перед ним политические проблемы».

В частности, президент сообщил своему союзнику, что понимает, что, возможно, не сможет спасти свою кандидатуру, если в ближайшие дни не убедит общественность в том, что он готов к этой работе после провального выступления на дебатах на прошлой неделе.

По результатам внутреннего опроса CBS News, опубликованный в среду утром, бывший президент Д.Трамп опережает Дж.Байдена после дебатов – 50% против 48% по стране и 51% против 48% в колеблющихся штатах.

Как сообщил союзник, Дж.Байден все еще активно борется за переизбрание, понимая, что его следующие несколько появлений на публике в преддверии праздничных выходных должны пройти хорошо, в частности, запланированы на пятницу интервью с Джорджем Стефанопулосом из ABC News, а также предвыборные мероприятия в Пенсильвании и Висконсине.

- Он знает, что если у него будет еще два таких выступления, мы окажемся в другом месте к концу выходных, – сообщил союзник, имея в виду прерывистое и несосредоточенное выступление на дебатах.

Отмечается, что Дж.Байден еще не связался с ключевыми демократами, что подогревает неопределенность в партии и среди его советников. Президент позвонил только лидеру демократов в Палате представителей Хакиму Джеффрису (конгрессмен от Нью-Йорка) во вторник вечером через пять дней после дебатов, и по состоянию на среду утро все еще не говорил с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером (от Нью-Йорка).

Президент должен был пообедать в среду с вице-президентом Камалой Харрис и встретиться с губернаторами-демократами в Белом доме вечером. До сих пор он больше концентрировался на разговорах с доверенными советниками и членами семьи, которые убеждали его остаться в гонке.

Демократы были озадачены тем, что Дж.Байден полагался на советы своего сына Хантера Байдена, который был осужден в прошлом месяце по обвинению в хранении оружия, а не на советы высших лидеров партии.

Первый член Конгресса от Демократической партии Ллойд Доггетт из Техаса заявил во вторник, что президент должен уйти в отставку, а другие в частном порядке дали понять, что могут последовать его примеру.

По словам демократов, знакомых с внутренней обстановкой, ключевые спонсоры партии в частном порядке звонили членам Палаты представителей, сенаторам, предвыборному штабу Байдена и в Белый дом, чтобы заявить, что, по их мнению, Дж.Байден должен уйти в отставку.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что это утверждение «абсолютно ложное», имея ввиду размышления президента о том, чтобы выйти из президентской гонки.