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    00:51, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Байден размышляет о целесообразности продолжения президентской гонки

    Байден
    Фото: nytimes.com

    Президент США Дж. Байден сообщил своему союзнику, что он серьезно размышляет о том, сможет ли он восстановиться после неудачного выступления в ходе дебатов в Атланте, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на New York Times.

    Главный советник Байдена сообщил на условиях анонимности, что президент «прекрасно осознает стоящие перед ним политические проблемы».

    В частности, президент сообщил своему союзнику, что понимает, что, возможно, не сможет спасти свою кандидатуру, если в ближайшие дни не убедит общественность в том, что он готов к этой работе после провального выступления на дебатах на прошлой неделе.

    По результатам внутреннего опроса CBS News, опубликованный в среду утром, бывший президент Д.Трамп опережает Дж.Байдена после дебатов – 50% против 48% по стране и 51% против 48% в колеблющихся штатах.

    Как сообщил союзник, Дж.Байден все еще активно борется за переизбрание, понимая, что его следующие несколько появлений на публике в преддверии праздничных выходных должны пройти хорошо, в частности, запланированы на пятницу интервью с Джорджем Стефанопулосом из ABC News, а также предвыборные мероприятия в Пенсильвании и Висконсине.

    - Он знает, что если у него будет еще два таких выступления, мы окажемся в другом месте к концу выходных, – сообщил союзник, имея в виду прерывистое и несосредоточенное выступление на дебатах.

    Отмечается, что Дж.Байден еще не связался с ключевыми демократами, что подогревает неопределенность в партии и среди его советников. Президент позвонил только лидеру демократов в Палате представителей Хакиму Джеффрису (конгрессмен от Нью-Йорка) во вторник вечером через пять дней после дебатов, и по состоянию на среду утро все еще не говорил с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером (от Нью-Йорка).

    Президент должен был пообедать в среду с вице-президентом Камалой Харрис и встретиться с губернаторами-демократами в Белом доме вечером. До сих пор он больше концентрировался на разговорах с доверенными советниками и членами семьи, которые убеждали его остаться в гонке.

    Демократы были озадачены тем, что Дж.Байден полагался на советы своего сына Хантера Байдена, который был осужден в прошлом месяце по обвинению в хранении оружия, а не на советы высших лидеров партии.

    Первый член Конгресса от Демократической партии Ллойд Доггетт из Техаса заявил во вторник, что президент должен уйти в отставку, а другие в частном порядке дали понять, что могут последовать его примеру.

    По словам демократов, знакомых с внутренней обстановкой, ключевые спонсоры партии в частном порядке звонили членам Палаты представителей, сенаторам, предвыборному штабу Байдена и в Белый дом, чтобы заявить, что, по их мнению, Дж.Байден должен уйти в отставку.

    Представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что это утверждение «абсолютно ложное», имея ввиду размышления президента о том, чтобы выйти из президентской гонки.

    Теги:
    Джо Байден Мировые новости США Дональд Трамп Байден
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
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