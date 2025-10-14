Байден похвалил Трампа за его усилия по установлению мира в секторе Газа

— Я глубоко благодарен и рад, что этот день настал — для последних 20 выживших заложников, которые прошли через невообразимый ад и наконец воссоединились со своими семьями и близкими, а также для мирных жителей Газы, которые понесли неизмеримые потери и наконец получат шанс вернуться к своей жизни, — написал на своей странице в X Байден.

Как отметил экс-президент, его администрация также неустанно работала над возвращением заложников домой, оказанием помощи палестинскому гражданскому населению и прекращением войны.

— Я высоко оцениваю усилия президента Трампа и его команды по достижению окончательного соглашения о прекращении огня, — добавил он.

Напомним, режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу в полдень 10 октября. Первый этап плана по сектору Газа, разработанного Трампом и поддержанного обеими сторонами, предполагает освобождение оставшихся израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

Ранее сообщалось, что Трамп лишил Байдена допуска к секретной информации из-за его «плохой памяти».

Мы также писали, что Байден подверг критике администрацию Трампа.