    14:09, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Байден похвалил Трампа за его усилия по установлению мира в секторе Газа

    Бывший президент США Джо Байден высоко оценил усилия нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа по достижению мира в секторе Газа, передает агентство Kazinform. 

    Байден похвалил Трампа за его усилия по установлению мира в секторе Газа
    Коллаж: Kazinform

    — Я глубоко благодарен и рад, что этот день настал — для последних 20 выживших заложников, которые прошли через невообразимый ад и наконец воссоединились со своими семьями и близкими, а также для мирных жителей Газы, которые понесли неизмеримые потери и наконец получат шанс вернуться к своей жизни, — написал на своей странице в X Байден. 

    Как отметил экс-президент, его администрация также неустанно работала над возвращением заложников домой, оказанием помощи палестинскому гражданскому населению и прекращением войны.

    — Я высоко оцениваю усилия президента Трампа и его команды по достижению окончательного соглашения о прекращении огня, — добавил он. 

    Напомним, режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу в полдень 10 октября. Первый этап плана по сектору Газа, разработанного Трампом и поддержанного обеими сторонами, предполагает освобождение оставшихся израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

    Ранее сообщалось, что Трамп лишил Байдена допуска к секретной информации из-за его «плохой памяти».

    Мы также писали, что Байден подверг критике администрацию Трампа.

    Жулдыз Атагельдиева
