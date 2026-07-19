Баянаул рассчитывает принять до 300 тысяч туристов в 2026 году

Баянаул продолжает укреплять позиции одного из привлекательных туристических центров Казахстана. Благодаря масштабной модернизации инфраструктуры уже в этом году курортная зона планирует принять до 300 тысяч туристов, передает агентство Kazinform.

В регионе продолжается один из самых масштабных этапов обновления туристической инфраструктуры за последние годы. Комплексное благоустройство ведется на территориях вокруг озер Сабындыколь и Жасыбай. Здесь создаются современные пляжные пространства, общественные зоны и сервисные объекты.

Фото: Акимат Павлодарской области

На берегу озера Сабындыколь построена километровая набережная. Центральный пляж озера Жасыбай получил современную инфраструктуру, включая спортивные и детские площадки, зоны отдыха, санитарные модули и фуд-корты.

Фото: Акимат Павлодарской области

Результаты модернизации уже отражаются на туристическом потоке. По итогам 2025 года Баянаульскую курортную зону посетили 270 тысяч человек. Внутренний туризм вырос на 27%, въездной — на 25%. В текущем году ожидается увеличение числа туристов до 300 тысяч.

Фото: Акимат Павлодарской области

Развитию событийного туризма способствует и проведение массовых мероприятий. Так, на днях на берегу озера Жасыбай состоялся фестиваль Bayanaul FEST, объединивший спортивные соревнования, семейные конкурсы и концертную программу. Перед гостями выступили Жубаныш Жексенулы, группа KeshYou, Нурболат Абдуллин и Kalifarniya.

Фото: Акимат Павлодарской области

Напомним, в Баянауле открыли новый визит-центр «Сарыарқа сыры». Комплекс оснащен интерактивными технологиями и элементами искусственного интеллекта.