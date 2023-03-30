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Бауыржан Шынгысов избран председателем маслихата Улытауской области

Агата Мухамеджанова
30 Марта 2023, 20:57
Бауыржан Шынгысов избран председателем маслихата Улытауской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Жезказгане прошла первая сессия маслихата Улытауской области VIII созыва. На сессии депутаты выдвинули двух кандидатов на пост председателя. Большинством голосов был избран Бауыржан Шынгысов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Принял участие в заседании аким области. Берик Абдыгалиулы поздравил депутатов с началом работы и пожелал народным избранникам успехов в деятельности на благо жителей региона.

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной комиссии об итогах выборов депутатов маслихата области VIІІ созыва, депутаты приступили к избранию председателя маслихата Улытауской области.

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На голосование были выдвинуты две кандидатуры: Бауыржан Шынгысов, председатель областного маслихата прошлого созыва, и Бекзат Дайрабайұлы, член общественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ақ жол». Кандидатура Бауыржана Шынгысова была поддержана большинством голосов депутатов.

Кроме этого, на заседании были утверждены составы постоянных комиссий.

Председателем постоянной комиссии по вопросам экономического развития, бюджета, финансов, промышленности и предпринимательства области избран Еркебулан Бодыков, депутат по территориальному избирательному округу №3.

photoПредседателем постоянной комиссии по вопросам социальной защиты, охраны здоровья населения, образования, культуры, спорта и делам молодежи области избрана Зина Акилбекова, депутат от партии «AMANAT».

Председателем постоянной комиссии по вопросам аграрного, земельного, сельского хозяйства, ветеринарии области избрана Гульназ Омарова, депутат от партии «Ауыл».

Председателем постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, градостроительства, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов области избран Акылбек Аманов, депутат от партии «Ақ жол».

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