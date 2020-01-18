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Бауыржан Исламхан прибыл на просмотр в «Зенит»

18 Января 2020 00:30
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Бауыржан Исламхан прибыл на просмотр в «Зенит»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Капитан сборной Казахстана, шесть сезонов игравший за ФК «Кайрат», будет находиться в расположении «Зенита» на просмотре. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Он сегодня прибыл в Катар, где сейчас свои тренировочные сборы проводит российская команда.

Напомним, что контракт лучшего полузащитника страны с «желто-черными» истек 31-го декабря, но Бауыржан поддерживал форму вместе с игроками клуба на первом УТС в Алматы. Сейчас он находится в ранге свободного агента и может подписать трудовое соглашение с «Зенитом».

Двукратный лучший футболист страны и четырехкратный обладатель Кубка Казахстана провел в футболке «Кайрата» 223 матча, забил 64 гола и выдал 61 результативную передачу.


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Ключевые слова: Алматы, Спорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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