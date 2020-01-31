Бауыржан Исламхан официально стал игроком ФК «Аль-Айн»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полузащитник и капитан национальной сборной Казахстана Бауыржан Исламхан официально перешел в футбольный клуб «Аль-Айн» из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в пресс-службе алматинского «Кайрата», за которого он отыграл шесть сезонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанец уже прошел медосмотр и подписал контракт сроком на пять месяцев - до мая. Соглашение включает опцию возможного продления. В Twitter команда разместила фото с Бауыржаном Исламханом, уже известно, что он будет выступать в новой команде под номером - 8.

Отметим, контракт лучшего полузащитника страны с «желто-черными» истек 31 декабря 2019 года, но Бауыржан поддерживал форму вместе с игроками алматинского клуба на первом УТС в Алматы.

Затем он в ранге свободного агента провел несколько дней на УТС с «Зенитом» в Катаре. Однако дело до заключения контракта не дошло.

Двукратный лучший футболист страны и четырехкратный обладатель Кубка Казахстана провел в футболке «Кайрата» 223 матча, забил 64 гола и выдал 61 результативную передачу.

ФК «Аль-Айн» является 13-кратным чемпионом ОАЭ.