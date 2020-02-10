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вчера 22:42
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вчера 14:53
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вчера 10:35
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Бауыржан Исламхан обратился к фанатам футбольного клуба «Аль-Айн»
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан поблагодарил команду «Аль-Айн» за теплый прием и заявил, что чувствует себя как дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваши надежды. В ближайшие месяцы у нас будет много важных игр в разных соревнованиях. Я надеюсь, что буду радовать вас своими выступлениями на футбольном поле. Я знаю, насколько высоки амбиции клуба, и верю, что вместе мы достигнем наших целей и принесем еще больше славы «Аль-Айну», - написал Исламхан на своей странице в Instagram .
Н едавно казахстанец попрощался с болельщиками алматинского клуба, за которого он выступал шесть сезонов, поблагодарил их, а также руководство «Кайрата» за поддержку и возможность выступать, показать себя.
Исламхан 31 января официально стал игроком футбольного клуба «Аль-Айн» из Объединенных Арабских Эмиратов.
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