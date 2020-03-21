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Бауыржан Байбек поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

21 Марта 2020 20:00
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Бауыржан Байбек поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек поздравил казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Дорогие казахстанцы! От чистого сердца поздравляю с весенним праздником Наурыз мейрамы! Этот светлый праздник, являющийся вестником добра и знаменующий собой начало новой жизни, объединяет всех казахстанцев. Наурыз – символ единства и дружбы нашего многонационального народа. К сожалению, в этом году мы встречаем Наурыз в непростой и сложный период. Весь мир охватила пандемия коронавируса, унесшая жизни тысяч людей по всему миру. Благодаря решительным мерам государства сегодня в Казахстане не допущено бесконтрольное распространение вируса. Именно сейчас, как никогда, мы должны проявить свою солидарность и ответственность за безопасность и благополучие наших близких. Желаю каждой казахстанской семье счастья, здоровья, процветания и благополучия. Я уверен, что наш народ выйдет из этих испытаний еще более сильным и сплоченным», - поздравил в своем Instagram Бауыржан Байбек.


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Ключевые слова: Нур Отан, Наурыз,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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