Бауыржан Байбек подал заявление об освобождении от должности в Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бауыржан Байбек объяснил в Facebook, почему подал заявление об освобождении от занимаемой должности Первого заместителя Председателя партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья! На прошлой неделе на историческом XXI Съезде «Nur Otan»-а по инициативе Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева Председателем партии единогласно избран Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.

Как сказал Елбасы, «наша страна вступила в эпоху глобальных трансформаций, сложных и ответственных решений, успех которых будет зависеть от политической воли, четких целей и, главное, поддержки народа. И «Nur Otan», обладающий всеми необходимыми ресурсами, должен стать надежным помощником в реализации курса Главы государства».

На Съезде Президент страны, вновь избранный Председатель «Nur Otan»-а Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил конкретные задачи по реформированию партии, обновлению методов и содержания работы, усилению партийного контроля, повышению эффективности общественных приемных, укреплению кадрового потенциала, а также привлечению людей новой формации.

Считаю, что у «Nur Otan»-а сегодня есть все необходимое – люди, опыт, ресурсы и инфраструктура для обеспечения широкой общественно-политической поддержки намеченным системным реформам Президента страны.

Перед «Nur Otan»-ом поставлены совершенно новые задачи, требующие свежих подходов и взглядов. Поэтому я подал соответствующее заявление об освобождении от занимаемой должности Председателю партии Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Сегодня оно было удовлетворено.

Более 20 лет я проработал на государственной и партийной службе: дважды, в общей сложности почти шесть лет, – Первым заместителем Председателя «Nur Otan»-а, порядка трех лет –заместителем Руководителя Администрации Президента, четыре года –акимом города Алматы.

Какую бы должность не занимал, за какой бы участок не отвечал, я всегда старался вносить свой посильный вклад в укрепление Независимости нашей Родины, обеспечение внутриполитической стабильности и согласия в обществе, повышение благополучия граждан страны. В своей работе руководствовался принципами открытости и ответственности. Понятие чести, верности слову и преданности делу для меня всегда имели первостепенное значение.

Хочу выразить слова огромной благодарности Первому Президенту – Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за оказанное мне высокое доверие на всех участках работы.

Искренне благодарю Главу государства, Председателя партии «Nur Otan» Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за всестороннюю поддержку, которую он мне оказывал все эти годы.

Особую благодарность хочу выразить сотрудникам аппарата партии, а также всем партийцам в центре и на местах. Это настоящие патриоты, люди дела, которые не боятся брать на себя ответственность, ежедневно и упорно работая ради будущего Казахстана. Для меня было огромной честью работать вместе с вами!

И в завершение. Считаю, что в это судьбоносное для нашей страны время каждый гражданин, независимо от своих взглядов и убеждений, должен сплотиться вокруг Главы государства, поддержать курс важных социально-экономических и политических реформ во имя процветания Независимого Казахстана и достойного будущего наших детей!

Убежден, что «Nur Otan» сможет внести свой вклад в эту работу.

#BizBirgemiz! Преодолев испытания, победим вместе!», – написал Бауыржан Байбек.