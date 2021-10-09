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Бауыржан Байбек ознакомился с реализацией предвыборной программы в Туркестане

9 Октября 2021, 18:12
Бауыржан Байбек ознакомился с реализацией предвыборной программы в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя «Nur Otan» Бауыржан Байбек ознакомился с ходом реализации предвыборной программы партии в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Принятое несколько лет назад Елбасы, Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым решение о возрождении Туркестана стало историческим событием не только для нашей страны, но и всего тюркского мира. За короткий срок древний город и один из важнейших духовных центров всего тюркского мира значительно преобразился», - подчеркнул Бауыржан Байбек.
По его словам, в рамках озвученной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым Предвыборной программы «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» до 2025 года в регионе также планируется реализация множества социальных и культурных проектов.
Так, из 1956 запланированных на 5 лет мероприятий в области уже исполнено более чем 20%. Построено 364 тысячи кв.м жилья, 15 новых школ, 8 объектов культуры. До конца года доступ к качественной питьевой воде получат 717 населенных пунктов, еще 65 тысяч жителей региона будут обеспечены природным газом.

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До 2025 года в области также планируется строительство 66 объектов здравоохранения. Сегодня Бауыржан Байбек осмотрел центральную городскую больницу, построенную в Туркестане в рамках предвыборной программы партии.
«С медицинскими работниками обсудили проблемы в сфере здравоохранения, в том числе нехватку квалифицированных специалистов. Для решения данного вопроса партия ставит конкретные цели. В частности, будет увеличено количество грантов на подготовку медицинских работников узкой специализации, включая детских врачей. Заработная плата врачей уже к 2023 году повысится в 2,5 раза, составив не менее 550 тысяч тенге, среднего медперсонала – не менее 190 тысяч тенге. В опорных и спутниковых сёлах будут открыты и модернизированы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. В целом, объём финансирования здравоохранения из всех источников будет доведён до 5% от ВВП», - написал он на своей странице в Facebook.
В этот же день Бауыржан Байбек принял участие в благотворительном показе для детей из многодетных и малообеспеченных семей дублированного на государственный язык мультфильма «Жан» голливудской кинокомпании «Disney». Это oдна из 37 зарубежных кинокартин, дублированных выпускниками программы «Болашак» по самым высоким международным стандартам с английского на казахский язык.

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Как отметил первый зампред «Nur Otan», в рамках проекта «Бақытты отбасы» партия усилит работу по выявлению и поддержке одарённых детей, будут открыты спортивные секции и детские кружки. Для оказания помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по всей стране будут открыты 234 специальных центров.
В ходе поездки в Туркестанскую область Бауыржан Байбек также встретился с участниками международного молодежного форума «Jastar-Otanga!».

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