Бауыржан Байбек осмотрел проблемные объекты Экибастуза
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область ознакомился с проблемными вопросами города Экибастуз, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Так, вместе с акимом региона он осмотрел специальный детский сад «Алтынай», где воспитываются 138 детей с особыми потребностями. В последний раз капитальный ремонт здесь проводился более 10 лет назад. Кровля, фасад и система отопления находятся в аварийном состоянии.
На встрече с родителями первый зампред партии отметил, что поддержка и защита прав детей являются приоритетом в работе «Nur Otan», поэтому будут приняты все меры для скорейшего решения данного вопроса.
Далее Бауыржан Байбек провел прием граждан в Экибастузской общественной приемной «Nur Otan». Среди рассмотренных вопросов на партийный контроль он взял и обращение 450 жителей села Сарыкамыс, вынужденных пользоваться питьевой водой из колодцев. По информации местных властей, работы по подведению централизованного водоснабжения завершат до конца года.
Первый зампред также встретился с работниками Экибастузской ГРЭС-1 и представителями профсоюзов горно-металлургической промышленности региона, чтобы обсудить вопросы и предложения по совершенствованию законодательства в сфере защиты социальных и трудовых прав.
В этот же день Бауыржан Байбек провёл несколько встреч с активными жителями города Павлодар. Вместе с представителями интеллигенции, неправительственных организаций были рассмотрены актуальные проблемы региона, в том числе в сферах экологии, трудовой миграции, противодействия коррупции и других. Бауыржан Байбек подчеркнул, что по каждому вопросу «Nur Otan» будет заниматься системно, в том числе на законодательном уровне.
Стоит отметить, что вот уже несколько месяцев ведется работа по подготовке новых программ развития районов, городов и областей на ближайшие пять лет, где будут отражены конкретные потребности граждан в каждом отдельном регионе с учётом местной специфики. В рамках этой работы в руководство партии «Nur Otan» планирует объехать все регионы, чтобы охватить все населенные пункты страны, в том числе самые отдаленные районы и села.
Накануне поездки в Павлодарскую область Бауыржан Байбек встретился с жителями села Новочерноярка, где почти 800 жителей 16 многоквартирных жилых домов живут без центрального отопления. Как заверило руководство региона, уже в этом году в селе будет построена котельная, которая также обеспечит теплом еще пять социальных объектов, в том числе близлежащие школу, детский сад и врачебную амбулаторию.
Кроме того, непосредственно в областном центре была организована встреча с жителями микрорайона «Второй Павлодар», где уже несколько лет существует серьезная проблема ежегодного подтопления частных домов талыми и грунтовыми водами. На встрече также были озвучены претензии касательно прозрачности тарифов, стоимости приборов учета воды к местному монополисту ТОО «Павлодар-Водоканал».
Бауыржан Байбек поручил уже в ближайшее время провести на площадке партии открытые слушания с привлечением всех заинтересованных органов.
Фото: nurotan.kz
- Какие новости за две недели привлекли внимание Даурена Абаева
- Чем занимается ассоциация «EcoJer», рассказала Лаззат Рамазанова
- 20.02.2020: 834 пары зарегистрировали брак сегодня в Казахстане
- Более 26 тысяч заявок принято по программе «7-20-25»
- Места для мирных собраний должны помочь людям быть услышанными – вице-министр Данияр Есин
- Алтай Кульгинов провел прием граждан в партии «Nur Otan»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана