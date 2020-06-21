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Бауыржан Байбек – медработникам: Спасибо за беззаветное служение людям

21 Июня 2020 17:17
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Бауыржан Байбек – медработникам: Спасибо за беззаветное служение людям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя партии Бауыржан Байбек «Nur Otan» поздравил казахстанских медработников с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ».

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«Сегодня тысячи врачей, медсестер, лаборантов, фельдшеров и других работников здравоохранения встречают профессиональный праздник - День медицинского работника - на передовой, в борьбе с коронавирусом. Беспрецедентная ситуация возлагает на наших медиков колоссальную ответственность и оказывает огромное давление, вызванное ожиданиями общества. Вот уже несколько месяцев, без выходных, в круглосуточном режиме, они проявляют по-настоящему героическое мужество и преданность клятве Гиппократа», - написал в Instagram Бауыржан Байбек.

По его словам, партия «Nur Otan» всегда поддерживает наших врачей, в том числе через совершенствование законодательства в сфере здравоохранения.

«Буквально недавно депутатами нашей фракции были одобрены новые положения в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», направленные на декриминализацию врачебных ошибок и повышение статуса медицинского работника. Работу в данном направлении мы будем продолжать и дальше», - заверил Б.Байбек.

«Дорогие медицинские работники! Перед лицом реальной угрозы все убедились еще раз, насколько ваша профессия трудна, но очень благородна. Следуя призванию, вы рискуете своим здоровьем, ежедневно спасаете жизни тысяч людей! Сегодня мы с вами являемся свидетелями общемировой «перезагрузки» человеческих ценностей, пересмотра привычного жизненного уклада. Люди вновь осознали, что значат труд Учителя или Врача. Пользуясь случаем, от всей души благодарю каждого из вас. Спасибо за беззаветное служение людям и любимому делу! Мы вместе!» - обратился к медработникам Бауыржан Байбек.



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#Нур Отан   #Здравоохранение   #Политические партии   #День медицинского работника  
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Ринат Дусумов

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