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Бауржан Мухамеджанов освобожден от должности посла РК в Грузии

9 Декабря 2022, 08:03
Бауржан Мухамеджанов освобожден от должности посла РК в Грузии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Мухамеджанов Бауржан Алимович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Грузии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Бауржан Мухамеджанов родился 26 ноября 1960 года в с. Мерке, Меркенского района Жамбылской области.

В 1983 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, по специальности юрист. Доктор юридических наук.

1983 – 1990 гг. — стажер-исследователь, ассистент юридического факультета КазГУ им. С.М. Кирова.

1990 – 1991 гг. — старший консультант, заведующий сектором отдела по вопросам законодательства и правопорядка Верховного Совета КазССР.

1991 – 1994 гг. – заместитель заведующего, заведующий отделом по вопросам законодательства, правовой экспертизы и анализа, заведующий секретариатом Председателя Верховного Совета Республики Казахстан.

С февраля по апрель 1994 г. — заместитель заведующего, заведующий отделом законодательства Аппарата Президента и Кабинета министров Республики Казахстан.

1994 – 1997 гг. — заведующий отделом законодательных инициатив и правовой экспертизы, заведующий отделом законодательства и судебной системы Администрации Президента Республики Казахстан.

1997 – 2000 гг. — министр юстиции Республики Казахстан.

2000 – 2002 гг. — заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

2002 – 2003 гг. — заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

2003 – 2005 гг. — заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

2005 – 2009 гг. — министр внутренних дел Республики Казахстан.

2009 – 2011 гг. — депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

2011 – 2013 гг. — аким Мангистауской области.

2013 – 2018 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Литовской Республике и в Латвийской Республике (по совместительству).

С июня 2018 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Грузии.

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