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    13:15, 01 Март 2021 | GMT +6

    Батыржан Смаков: «100 новых лиц Казахстана» - отличная возможность проявить себя

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дирижер Казахского национального университета искусств, также единственный в Казахстане оперный певец контртенор Батыржан Смаков является победителем проекта «100 новых лиц Казахстана» 2018 года. Он рассказал, что дает участие в проекте казахстанцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Батыржан Смаков - преподаватель Казахского национального университета искусств, солист ГКО «Казахконцерт», приглашенный солист театра «Астана опера», художественный руководитель и дирижер смешанного хора КазНУИ, а также является приглашенным дирижером хора «Coro lirico Perla Verde» в Италии. Концертирует во многих странах мира, в том числе в Италии, Грузии, Франции, Египте, Иордании, России, Польше, ОАЭ.

    «100 новых лиц Казахстана - отличная возможность для молодых талантов разных сфер и областей проявить себя и заявить о себе не только на уровне Казахстана, но и за рубежом. Считаю, что этот проект, организованный Первым Президентом - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, очень актуален для молодежи и несет креативный потенциал развития личностей и талантов в нашей огромной и прекрасной стране», - рассказывает Батыржан Смаков.

    Он также посоветовал казахстанцам участвовать в проекте «100 новых лиц».

    «Главное, что хочу посоветовать - это верить в свои силы и постоянно совершенствоваться, быть активным гражданином нашего общества», - отметил Б. Смаков.

    По словам дирижера и композитора, в Казахстане активно развивается школа классической музыки.

    «На сегодняшний день композиторская школа активно развивается. Недавно мы сделали научную презентацию и выпустили 11 новых нотных сборников по хоровому дирижированию. В целом, считаю, что классическая музыка развивается, модернизируется и раскрывается в полной ее красоте», - считает Батыржан Смаков.

    Накануне в Казахстане объявили о начале приема заявок в проект 100 новых лиц. Прием заявок стартовал с 22 февраля и завершится 15 марта 2021 года на сайте 100janaesim.ruh.kz.


    Теги:
    Социальная поддержка Культура 100 новых лиц Казахстана Общество Молодежь
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