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Батыр Джукембаев за минуту отправил в нокаут мексиканца с 20 победами

18 Декабря 2021 08:48
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Батыр Джукембаев за минуту отправил в нокаут мексиканца с 20 победами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18-1, 14 КО) вернулся на ринг спустя полгода после первого поражения в профессиональной карьере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Он выступил на вечере бокса в Монреале (Канада), где встретился с мексиканцем Хуаном Хосе Мартинесом Альваресом (28-10, 20 КО). Этот бой в первом полусреднем весе был рассчитан на шесть раундов и закончился победой Джукембаева нокаутом за минуту, при этом до этого его соперник побывал в нокдауне.

Таким образом, Батыр Джукембаев одержал 19-ю победу на профи-ринге и закрыл поражение от пуэрториканского боксера Сабриэля Матиаса (17-1, 17 КО) в мае — тогда казахстанец отказался продолжать бой после восьмого раунда. Что касается Хуана Хосе Мартинеса, то он потерпел 11-е поражение в карьере.


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