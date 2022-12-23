Батыр Джукембаев провел дуэль взглядов перед боем в Алматы

23 Декабря 2022, 22:30

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер-профессионал Батыр Джукембаев и южноафриканец Ксолани Мкотели прошли процедуру взвешивания перед поединком в Алматы и провели дуэль взглядов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

24 декабря в Алматы на Sadu Arena состоится вечер бокса с участием нескольких казахстанских боксеров. В главном бою Батыр «777» Джукембаев (19-1, 15 КО) встретится с опытным южноафриканцем Ксолани Мкотели (19-7, 12 КО). Этот бой станет первым для Батыра на Родине. Последний раз он нокаутировал своего мексиканского соперника за 69 секунд в декабре прошлого года в Канаде.

«Это один из вызовов на пути к чемпионству. Я готов. Мое первое выступление в родном городе придает мне другой настрой. Мы провели месяц на сборах в США с Теренсом Кроуфордом. Я многому у него научился. Лучший боксер мира пожелал мне удачи и победы. После такой подготовки я должен выиграть. Да, мой соперник сильный и выносливый. Но я хочу порадовать казахстанцев своей победой», - сказал Батыр на пресс-конференции перед боем.

Ксолани Мкотели также заявил, что приехал в Казахстан за победой.

«Батыр – боксер мирового уровня. Мы тщательно изучили два его последних боя. У каждого сильного боксера есть слабые места. Завтра попробую найти его слабое место. Я уверен в своей победе», - отметил Мкотели.

Кроме того, в со-главном событии шоу на ринг выйдет Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО) против опытного боксера из ЮАР по прозвищу «Бульдог» Нкулулеко Мхлонго (23-10-1, 18 KO). Накануне боя соперники уложились в положенный лимит.

«Я знаю, что он известный боксер - звезда в своей стране. Но я не боюсь славы. На ринге я делаю свою работу. Ринг - это мой офис. Понятно, что я пришел не для того, чтобы проигрывать», - сказал африканский боксер перед боем.

В свою очередь Садриддин Ахмедов ответил, что не считает себя звездой.

«Мы также много работаем на ринге... Были причины, по которым я мало появлялся на ринге. Расскажу вам об этом позже. Выступать в родном городе - большая ответственность. Мы тренировались очень хорошо, внимательно изучили соперника, я готов к бою. Мой народ знает, кто окажется сильнее в завтрашнем боксерском поединке», - добавил Садриддин.

Также спустя почти трехлетней паузы на ринг возвращается Абылайхан Қусайынов (11-0, 8 КО). Его соперником станет Баховар Сагизов из Таджикистана.

«Я долго не выступал и давно скучаю по рингу. Я еще не уходил из бокса, мне еще рано. У меня есть еще что показать, и я завтра докажу это на ринге», - коротко сказал Абылайхан Кусаинов перед боем.

Всего в боксерском вечере будет выступать 8 пар. В прямом эфире его покажет телеканал Qazsport. Начало в 18:00.

Фото: SPORTNAMA