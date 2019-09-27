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Батыр Джукембаев побил мексиканца с 41-ой победой и стал чемпионом WBA и IBF
27 Сентября 2019 09:50
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МОНРЕАЛЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (16-0, 13 КО) провел бой с мексиканцем Мигелем Васкесом (41-8, 15 КО) в Монреале (Канада), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Титульный бой в первом полусреднем весе был рассчитан на 10 раундов и завершился победой Джукембаева единогласным решением судей. Таким образом, Батыр одержал 17-ую победу в профессиональной карьере и выиграл сразу 2 вакантных чемпионских пояса в своем дивизионе — WBA Continental и IBF Inter-Continental. Васкес же потерпел девятое поражение.
Добавим, что для Батыра Джукембаева бой с Мигелем Васкесом стал третьим титульным поединком на профи-ринге: ранее он выигрывал пояса IBO International и WBC Continental Americas.
Ключевые слова: Спорт,
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