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Батыр Джукембаев нокаутировал соперника в главном бою в Алматы

24 Декабря 2022, 22:52
Батыр Джукембаев нокаутировал соперника в главном бою в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер-профессионал Батыр Джукембаев техническим нокаутом одержал победу над южноафриканцем Ксолани Мкотели в главном бою вечера бокса в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 10-раундовом поединке казахстанец выиграл у южноафриканца техническим нокаутом в шестом раунде. Таким образом, для Батыра «777» Джукембаева эта победа стала 20-й при одном поражении. А Ксолани Мкотели потерпел восьмое поражение при 19 победах.

Этот бой стал первым для Батыра на Родине. Последний раз он нокаутировал своего мексиканского соперника за 69 секунд в декабре прошлого года в Канаде.

Также на вечере бокса выступил Садриддин Ахмедов против опытного боксера из ЮАР по прозвищу «Бульдог» Нкулулеко Мхлонго. Он выиграл его досрочно.

Кроме того, после почти трехлетней паузы на ринг с досрочной победой вернулся Абылайхан Кусайынов. Его соперником стал Баховар Сагизов из Таджикистана.

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