Батыр Джукембаев и Рикардо Лара провели дуэль взглядов перед главным боем в Канаде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский непобежденный боксер-профессионал Батыр Джукембаев и мексиканец Рикардо Лара провели первую дуэль взглядов перед титульным боем в Канаде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанец будет защищать пояса WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе 25 января в канадском Монреале на арене Montreal Casino.

Отметим, соперником 28-летнего Джукембаева (17-0, 13 КО) изначально был аргентинец Максимилиано Рикардо Верон (12-3-1, 4 КО), однако он не смог получить канадскую визу. В итоге Батыр выйдет на ринг против опытного мексиканца Рикардо Лара (22-7, 10 КО). Поединок рассчитан на десять раундов.

Казахстанские любители бокса смогут увидеть бой Джукембаев — Лара в прямом эфире на телеканале «Хабар» утром в воскресенье. Начало в 08:30 по времени Нур-Султана.

Ранее сообщалось , что на этот боксерский вечер выкуплены все билеты.

Напомним, свой предыдущий бой Батыр Джукембаев провел также в Монреале 26 сентября прошлого года. Тогда он решением судей победил экс-чемпиона мира мексиканца Мигеля Васкеса (41-8, 15 КО) и завоевал два вакантных титула - WBA Continental и IBF Inter-Continental в полусреднем весе.