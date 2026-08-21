Батырхан Толеугали и Назым Махмутова завоевали золото в таеквондо в Пакистане

Казахстанские таеквондисты Батырхан Толеугали и Назым Махмутова завоевали золотые медали международного турнира в Лахоре (Пакистан), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

Батырхан Толеугали стал победителем соревнований в весовой категории до 87 кг. Назым Махмутова поднялась на высшую ступень пьедестала в категории до 73 кг.

Добавим, что ранее бронзовыми призерами стали Нурай Бауржанова, Рита Бакишева (до 49 кг) и Азим Ниязов (до 63 кг).

Ранее Азим Ниязов завоевал третью медаль Казахстана в Пакистане по таеквондо.

Также сообщалось, что казахстанский дзюдоист стал чемпионом мира по дзюдо в Эквадоре.