KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Батырхан Толеугали и Назым Махмутова завоевали золото в таеквондо в Пакистане

    Казахстанские таеквондисты Батырхан Толеугали и Назым Махмутова завоевали золотые медали международного турнира в Лахоре (Пакистан), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Батырхан Толеугали и Назым Махмутова завоевали золото в таеквондо в Пакистане
    Фото: НОК РК

    Батырхан Толеугали стал победителем соревнований в весовой категории до 87 кг. Назым Махмутова поднялась на высшую ступень пьедестала в категории до 73 кг.

    Добавим, что ранее бронзовыми призерами стали Нурай Бауржанова, Рита Бакишева (до 49 кг) и Азим Ниязов (до 63 кг).

    Ранее Азим Ниязов завоевал третью медаль Казахстана в Пакистане по таеквондо.

    Также сообщалось, что казахстанский дзюдоист стал чемпионом мира по дзюдо в Эквадоре.

    спортсмены Казахстана Золото Таеквондо Пакистан
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор