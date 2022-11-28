Батарею с кипятком прорвало в школе в Алматы - учителя наказали

28 Ноября 2022, 14:49

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Сети появилось видео, в котором сообщается, что в алматинской гимназии № 175 «Жаңа ғасыр» во время урока случилась авария – прорвало батарею. В отделе образования Ауэзовского района прокомментировали случай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«175 школа «Жана Ғасыр», дети остались в классе без присмотра учителя и чуть не сварились в кипяченой воде. Лопнула труба и кипятком залила класс, а малолетние дети в это время были одни без присмотра учителей», - говорится в посте в Instagram.

Как выяснилось, инцидент произошел в гимназии № 175 в марте 2020-2021 учебного года, в кабинете казахского языка.

«На большой перемене после третьего урока второй смены произошел порыв отопительной системы, в результате чего учащиеся 6 «ә» класса стали подниматься на стулья, чтобы не намочить ноги, пострадавших детей нет. Порыв системы был сразу устранен силами технического персонала школы. Учитель казахского языка отреагировала несвоевременно, тем самым допустила хаос среди учащихся», - ответили в отделе образования Ауэзовского района Алматы.

Сообщается, что в ходе разбирательства за ненадлежащее выполнение своих функциональных обязанностей учителю казахского языка было вынесено дисциплинарное взыскание.