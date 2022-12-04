Батарей абсолютно всем хватит на замену – Олег Крук обратился к жителям Экибастуза

4 Декабря 2022, 21:02

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег обратился к жителям Экибастуза и заверил в том, что батарей хватит абсолютно всем на замену, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга спикера попросили прокомментировать информацию, которая распространяется в чатах, о том, что якобы акимат распорядился менять в квартирах только стояки, оставлять старые радиаторы.

«Абсолютно недостоверно. Хочу сказать жителям Экибастуза, что на сегодняшний день у нас батарей абсолютно всем хватит на замену. Для понимания 2500 батарей было завезено на сегодняшнее утро, при том, что 850 батарей мы уже установили за два дня, которые мы активно начали поднимать жилой фонд. Поэтому никаких приказов, распоряжений насчет того, что оставлять какие-то батареи особенно, если они выходят из строя, это бессмысленно», - прокомментировал Олег Крук.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе все еще без подключения к теплу остаются 11 домов. Еще утром сообщалось о том, что подключение к теплу оставшихся 11 домов в Экибастузе планируется до конца дня. Сообщалось, что ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартирах. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы. Также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения.

Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.