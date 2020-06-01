Бассейны в Алматы могут открыть в ближайшее время

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в ближайшее время будет рассмотрен вопрос открытия бассейнов. Об этом на онлайн-брифинге сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С сегодняшнего дня к работе приступили бани, сауны. Бассейны будут открываться вторым этапом, поскольку там большое количество людей. Сама вода в бассейне содержит дезинфицирующее вещество. Мы сейчас уже разрабатываем требования к бассейнам. Я думаю, что в ближайшее время мы приступим к реализации открытия после разработки требований и инструкции. Рассмотрим вопрос открытия бассейнов», - сказал он.

Касательно бань он отметил, что необходимо обеспечить социальное дистанцирование, разметки. Посетители должны быть в масках.

«Сами сотрудники должны работать в маске, перчатках. Помещения для отдыха должны быть обеспечены санитайзерами, усилен режим проветривания. Для этого необходимо задействовать все механические системы приточно-вытяжной вентиляции», - добавил Ж. Бекшин.

С 1 июня в Алматы могут возобновить работу непродовольственные рынки.

Также начнут свою работу дежурные группы в детских садах, они должны придерживать строгих санитарных норм.

С сегодняшнего дня возобновят работу общественные бани, сауны и SPA-центры. Об этом сообщили в городском бизнес штабе. Руководители объектов должны обеспечить соблюдение требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

На прошлой неделе начали свою работу ЦОНы, торгово-развлекательные центры , кафе. Впрочем, позже в крупных ТРЦ обнаружили нарушения санитарных требований.

С 30 мая заработали религиозные объекты.

К обычному графику работы, установленному до введения карантина и режима ЧП, могут вернуться объекты непродовольственной торговли площадью до 500 кв.м., в том числе, по продаже автозапчастей, стройматериалов, бытовой техники, обменные пункты.

В свою очередь глава города Бакытжан Сагинтаев призвал каждого алматинца носить маски.

Вместе с тем, в городе до 1 июля отменены все массовые мероприятия.

фото: forma-fit.com