Башенные краны теперь выпускают в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане начали выпускать башенные краны. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким города Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

«В рамках проекта «Экономика простых вещей» по поддержке отечественных производителей стройиндустрии в столице впервые запустили производство своих строительных кранов. Ранее башенные краны привозили из-за рубежа, что за счет транспортировки только увеличивало их стоимость. Сегодня посетили цех, где недавно был выпущен самый первый столичный кран. Учитывая, что стройработы являются основным драйвером, производство своих отечественных материалов для нас крайне важно», - написал А. Кульгинов.

Он отметил, что в прошлом году в столице ввели в эксплуатацию 3 млн квадратных метров жилья, построили более 7 тыс. социальных квартир. В текущем году, по словам акима, данную планку поднимут еще выше и будут поддерживать местное производство.

«Первые строительные краны начала выпускать компания ТОО «Лашын Фактори». Она является участником СЭЗ «Астана - новый город» и расположена в Индустриальном парке №1. На этом же предприятии также выпускают отечественные лифты. Сейчас работаем над расширением предприятия. Данные лифты поставляли, к примеру, во время проведения ЭКСПО, в ЖК, построенные по госпрограммам и т.д.», - написал также аким столицы.

Алтай Кульгинов рассказал, что и нвесторам по поручению Главы государства создаются комфортные условия, идет работа над улучшением инвестклимата.

«Только за прошлый год, несмотря на пандемию, удалось привлечь свыше 1 триллиона тенге частных инвестиций, поддержали 111 инвестпроектов. В первую очередь поддерживаем те проекты, которые необходимы горожанам и городу. Это соцобъекты, в сфере промышленности, логистики, торговли и т.д. Создание данных новых проектов позволить создать до 18 тыс. рабочих мест», - добавил глава города.