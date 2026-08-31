Башенный кран упал в Астане: есть погибший

В Астане на территории строящегося жилого дома упал башенный кран. В результате ЧП один человек погиб, двое пострадали, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как прокомментировали в департаменте полиции Астаны, по факту обрушения строительного крана возбуждено уголовное дело.

— В результате происшествия один человек погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в полиции.

Это уже второй случай падения башенного крана в Астане за несколько дней. 27 августа на строительной площадке в районе улицы Казыбек би также произошло падение крана. Сообщалось, что тогда погиб 36-летний крановщик. По факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ полиция возбудила уголовное дело.

Ранее в СКО на рабочем месте погиб водитель крана-манипулятора.