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    Башенный кран упал в Астане: есть погибший

    В Астане на территории строящегося жилого дома упал башенный кран. В результате ЧП один человек погиб, двое пострадали, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скорая помощь
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    Как прокомментировали в департаменте полиции Астаны, по факту обрушения строительного крана возбуждено уголовное дело.

    — В результате происшествия один человек погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в полиции.

    Это уже второй случай падения башенного крана в Астане за несколько дней. 27 августа на строительной площадке в районе улицы Казыбек би также произошло падение крана. Сообщалось, что тогда погиб 36-летний крановщик. По факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ полиция возбудила уголовное дело.

    Ранее в СКО на рабочем месте погиб водитель крана-манипулятора.

    Пострадавшие Полиция Несчастный случай Производственный травматизм Астана Происшествия ЧП
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
    Автор