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    Водитель крана-манипулятора погиб на рабочем месте в СКО

    В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области 38-летний мужчина погиб от удара током, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Водитель крана-манипулятора погиб на рабочем месте в СКО
    Фото: сгенерировано ИИ

    Несчастный случай произошел 25 августа в селе Бесколь во время разгрузки кирпичей у частного жилого дома. По неосторожности стрела автокрана-манипулятора коснулась высоковольтной линии электропередачи. В результате водитель грузового автомобиля скончался на месте. Второй мужчина, пытавшийся оказать ему помощь, получил ожоги.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО, в настоящее время проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

    Ранее 47-летний токарь получил тяжелую травму руки на производстве в Балхаше.

    Северо-Казахстанская область Электроэнергия СКО Регионы Казахстана Производственный травматизм
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор