Водитель крана-манипулятора погиб на рабочем месте в СКО

Несчастный случай произошел 25 августа в селе Бесколь во время разгрузки кирпичей у частного жилого дома. По неосторожности стрела автокрана-манипулятора коснулась высоковольтной линии электропередачи. В результате водитель грузового автомобиля скончался на месте. Второй мужчина, пытавшийся оказать ему помощь, получил ожоги.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО, в настоящее время проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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