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    Башенный кран упал в Астане: один пострадавший находится в тяжелом состоянии

    В управлении общественного здравоохранения Астаны рассказали о состоянии пострадавших при падении башенного крана на территории строящегося жилого дома, передает корреспондент агентства Kazinform.

    реанимация
    Фото: pexels

    В результате ЧП погиб один человек. Его тело передано сотрудникам полиции.

    Как сообщили в управлении, после происшествия на место прибыли бригады скорой медицинской помощи.

    — В результате происшествия два человека были доставлены в Национальный координационный центр экстренной медицины с травмами. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии и получает необходимую медицинскую помощь на стационарном уровне. Второй пациент после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение, — сообщили в управлении общественного здравоохранения города Астаны.

    Ранее сообщалось, что по факту обрушения строительного крана возбуждено уголовное дело.

    Пострадавшие Производственный травматизм Астана Больницы ЧП Уголовное дело
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
    Автор