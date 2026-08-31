Башенный кран упал в Астане: один пострадавший находится в тяжелом состоянии

В управлении общественного здравоохранения Астаны рассказали о состоянии пострадавших при падении башенного крана на территории строящегося жилого дома, передает корреспондент агентства Kazinform.

В результате ЧП погиб один человек. Его тело передано сотрудникам полиции.

Как сообщили в управлении, после происшествия на место прибыли бригады скорой медицинской помощи.

— В результате происшествия два человека были доставлены в Национальный координационный центр экстренной медицины с травмами. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии и получает необходимую медицинскую помощь на стационарном уровне. Второй пациент после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение, — сообщили в управлении общественного здравоохранения города Астаны.

Ранее сообщалось, что по факту обрушения строительного крана возбуждено уголовное дело.