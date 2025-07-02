Баржа опрокинулась в Суэцком заливе

По данным министерства, судно «Adam Marine 12» находилось в районе Габаль Эль-Зейт (Gabal El-Zeit) в Красном море — примерно в 300 км к югу от Суэцкого канала, важнейшей торговой артерии Египта. Этот район считается одним из ключевых мест добычи нефти в Красном море. Ожидается, что инцидент не повлияет на навигацию в канале.

По данным источников, по меньшей мере четыре человека погибли, шесть числятся пропавшими без вести, ещё 21 человек был спасён. По словам источников, судно опрокинулось вечером по пути на новое место.

Ранее на танкере Vilamoura, перевозившем миллион баррелей нефти, произошел взрыв у берегов Ливии. В Министерстве энергетики РК заявили, что на борту была не казахстанская нефть.