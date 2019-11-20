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«Барыс» вырвал победу в овертайме у «Автомобилиста»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ столичный «Барыс» обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Игра проходила в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:2 по итогам овертайма.
Тренерский штаб «Барыса» не сделал никаких изменений в составе, который сыграл в Москве с «Динамо». Лишь Кертис Волк и Дастин Бойд поменялись звеньями, Эдди Паскуале занял место в воротах.
В первом периоде Холланд вывел россиян вперед, но ударный второй период позволил хозяевам сравнять счет – первую шайбу в сезоне забросил Дмитрий Шевченко. Гол Найджела Доуса в большинстве вновь обеспечил гостям лидерство, однако дебютная шайба Линуса Виделля восстановила паритет.
В овертайме Даррен Диц принес хозяевам льда победу. «Барыс» продолжает домашнюю серию и в пятницу, 22 ноября, сыграет с «Ак Барсом», который лидирует с 43 очками на «Востоке». Игра начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.
На матче состоится благотворительный аукцион в поддержку вратаря Вилена Прокофьева.
Стоит отметить, что «Барыс» с 35 очками идет четвертым в Восточной конференции, а «Авто» с 31 баллом занимает девятое место из 12 команд, находясь вне зоны плей-офф.
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