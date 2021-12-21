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«Барыс» выиграл важнейший матч в борьбе за плей-офф КХЛ

21 Декабря 2021 22:22
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«Барыс» выиграл важнейший матч в борьбе за плей-офф КХЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ. КАЩИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» на выезде сыграл против екатеринбургского «Автомобилиста», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Морроу-Данияр См., Берглунд-Вей-Юрчо; Альсинг-Мартинссон, Михайлис-Волк-Лилья; Савченко-Орехов, Старченко-Куник-Савицкий; Шалапов, Асетов-Гурков-Петухов.

Команды ведут борьбу за плей-офф и это делало противостояние важным в турнирном плане. Первый период остался без заброшенных шайб, во втором гостей вперед вывел новый капитан Роман Старченко и все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где в концовке столичный коллектив поразил пустые ворота. 2:0 — сильнее казахстанцы.

23 декабря «Барыс» на выезде сыграет с казанским «Ак Барсом».

«Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы:
0:1 — 34:12 Старченко. В равенстве
0:2 — 59:21 Вей (Морроу). В равенстве.

Вратари: Маттссон — Ортио
Штраф: 4:2 (2:2, 2:0, 0:0).




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