«Барыс» выиграл важнейший матч в борьбе за плей-офф КХЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ. КАЩИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» на выезде сыграл против екатеринбургского «Автомобилиста», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Морроу-Данияр См., Берглунд-Вей-Юрчо; Альсинг-Мартинссон, Михайлис-Волк-Лилья; Савченко-Орехов, Старченко-Куник-Савицкий; Шалапов, Асетов-Гурков-Петухов.

Команды ведут борьбу за плей-офф и это делало противостояние важным в турнирном плане. Первый период остался без заброшенных шайб, во втором гостей вперед вывел новый капитан Роман Старченко и все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где в концовке столичный коллектив поразил пустые ворота. 2:0 — сильнее казахстанцы.

23 декабря «Барыс» на выезде сыграет с казанским «Ак Барсом».

«Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 — 34:12 Старченко. В равенстве

0:2 — 59:21 Вей (Морроу). В равенстве.



Вратари: Маттссон — Ортио

Штраф: 4:2 (2:2, 2:0, 0:0).





