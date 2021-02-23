«Барыс» встретится на выезде с «Ак Барсом»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» открывает заключительную выездную серию регулярного чемпионата КХЛ встречей с «Ак Барсом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ХК.

Казанский коллектив застолбил за собой первое место на Востоке и имеет все шансы побороться за итоговую победу в регулярном чемпионате КХЛ. В активе команды Дмитрия Квартального 87 баллов после 57 матчей.

В прошлом туре «Ак Барс» дома в овертайме проиграл «Спартаку» — 2:3. Свои снайперские счета пополнили лучший бомбардир команды Стефан Да Коста (57 очков, 27+30) и Микаэль Викстранд. Голкипер Адам Рейдеборн отразил 21 бросок.

«Барыс» в воскресенье уступил на домашнем льду «Сибири» — 1:5. Автором единственной шайбы в ворота гостей стал Никита Михайлис, который установил личный рекорд по голам в регулярном чемпионате. Вратарь Денис Каратаев дебютировал в КХЛ.

«Барыс» пока остаётся на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. За 57 матчей команда Юрия Михайлиса заработала 66 очков. В лазарете к защитникам Виктору Сведбергу и Леониду Метальникову добавился Джесси Блэкер. Не поможет команде в ближайших встречах и вратарь Йони Ортио. Вернулся в общую группу нападающий Мэттью Фрэттин.

Две из трёх очных встреч «Ак Барса» и «Барыса» остались за российским коллективом (3:1 и 4:2), причём оба матча казанцы выиграли в Нур-Султане.

Начало матча на «Татнефть Арене» в 17:30 по столичному времени. Прямая трансляция на телеканалах «Qazsport» и «КХЛ ТВ HD».



https://www.sports.kz/news/baryis-predstavil-anons-vyiezdnogo-matcha-khl-s-ak-barsom