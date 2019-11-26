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вчера 12:25
«Барыс» в овертайме победил «Металлурга»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде сыграл с магнитогорским «Металлургом», пишет Sports.kz.
К этому противостоянию казахстанский клуб подошел с серией в 14 игр подряд без побед в основное время, а сегодня у «Барыса» был 20-летний юбилей, повод прервать неудачи был хорошим. В первой части счет открыл Сергей Мозякин, а во второй его сравнял Павел Акользин. Все должно было решиться в третьем периоде, но он ничего не изменил, и игра перешла в овертайм, а там Линус Виделль принес победу гостям. 2:1 — сильнее астанчане. 28 ноября «Барыс» на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».
«Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 — 06:20 Мозякин (О’Делл, Расмуссен)
В равенстве 1:1 — 25:46 Акользин. В меньшинстве
Вратари: Кошечкин — Паскуале Штраф: 4:10 (2:4, 2:2, 0:4, 0:0)
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